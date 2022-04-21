高雄巿長陳其邁21日到河堤國小視察「班班有冷氣」運作情形，由於中央對於國中小電費補助4個月、高中是學校自行負擔，陳其邁認為南部比較熱，因此加碼補助到5個月，換言之國中小多1個月、高中5個月的電費均由巿府埋單。

因為防疫政策，陳其邁21日在河堤國小校門口外受訪，針對推行班班有冷氣，電力供應足夠嗎？他回答高雄市從2012年開始校園光電系統建置，1年333個學校發的電力是1.5億度電，而冷氣機用的電是6400度左右，發電與用電量比是2.3。

對於國中小電費加碼補助1個月，陳其邁說，因為南部較熱，在計算了氣溫、平均溫度、日照等時間後，教育部補助4個月不夠，所以國中小加碼1個月，高中原來都是學生或家長會校方負擔，在高雄將提供5個月的電費補助。

至於溫度幾度以上可以開冷氣？陳其邁說，他對幾度不是很清楚，但是後端有能源管理系統和遠端遙控，市府可以知道溫度幾度，用了多少電，開什麼冷氣，換算碳排放可以減少多少等，透過能源管理系統，可以好好來看。

防疫時期，學生在室內開冷氣，防疫上會不會有疑慮？陳其邁說，防疫有防疫的規定，現在學校有對角要開窗、吃飯要隔板，在校園的防疫工作上，衛生局也都隨時會來稽查，測量空氣流通的狀況是否符合標準。

他強調，上課時必須全程戴口罩，用餐時全程要用隔板，落實防疫措施，大家也可以安心學習，請不用過度擔心。最近看了幾個全台灣的一些學校個案，假如保持通風、全程戴口罩，風險不高。