針對華視新聞頻道，昨新聞跑馬訊息，出現「共軍導彈襲台、總統發布緊急命令」等離譜錯誤資訊，造成大眾嚴重恐慌。民眾黨認為，華視上架一年多，就犯下如此低級錯誤，當初掛保證的NCC主委陳耀祥應為此負責。

華視新聞台昨天晨間新聞出現駭人的跑馬訊息：「新北市遭共軍導彈擊中，台北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」。訊息一出，民眾嘩然，驚動國安高層，經查，華視解釋是誤植。

對此，民眾黨今發出新聞稿指出，華視內控機制失靈，主管單位NCC應嚴加裁處。

此外，民眾黨認為，NCC主委陳耀祥，在華視上架過程中，罔顧應保持公正超然立場，一路護航，甚至在記者會公開表態，為華視遞補中天入主52頻道拉票。如今華視上架一年多，就犯下如此低級錯誤，當初掛保證的陳耀祥應為此負責。

民眾黨稱，近來從鏡電視到華視事件，NCC獨立機關角色飽受質疑，應深切檢討改進，以不負國人期待。