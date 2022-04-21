SiC開始大量導入電動車車載系統，帶動車用零組件升級變革龐大商機可望全面引爆，電源供應器廠台達電(2308)、二極體廠德微(3675)、導線架廠順德(2351)在SiC領域布局已久，業績可望水漲船高。

台達電以長期在電源相關應用耕耘累積技術，於2008年開始切入車用領域，做電源轉換器零組件，在電動車三大核心電池、電控及電機，台達電著重在電控及電機領域，由於台達電產品涵蓋電源、風扇、伺服馬達、被動元件電感等，且針對磁性元件、氮化鎵/SiC及半導體等相關材料均有研發團隊，擁有磁性材料繞製、驅動控制等專利及設計能力，可以對所有元件及線路去模擬，並依照材料特性設計開發高性能及模組化產品，提供客戶系統及整體解決方案。

經過13年耕耘，目前台達電車用產品包括：車載電源、傳動系統、車燈、散熱模組等，以及電動車車用充電、驅動馬達、電池管理系統等，由於美歐日國際車廠及大陸車廠均是台達電的客戶，台達在電動車動力系統市占率不低，目前全球電動車傳動系統有30億美元市場規模，預估台達電2021年市占率可達10%，市場預期，2030年電動車市場規模將達330億美元，台達電目標是市占率不低於現在的10%。

在電動車SiC產品方面，台達電已看到成果是車內充電產品，11KW以上的車載充電器亦在發展中，預計明年及後年開始陸續出貨，至於汽車驅動系統，台達電也與兩家美國大車廠合作先進的實驗，現在車廠亦要求台達電針對SiC及800V驅動系統研究並報價。

在充電樁部分，由於充電樁不是單一系統，而是一個介面，不僅要跟車子相聯，也必須跟電網相聯，且充電樁不是單向而是雙向，可以向車子充電，也可以由車子回充到建築物，必須有儲能系統，而SiC因擁有Reverse recovery(逆向回復電流)非常小特性，無論做Charge(充電)或discharge(inverter mode)(逆變放電)回到負載端，從AC要出去時都比使用MOSEFT或IGBT有更大好處，天生適用在雙向充放電上，台達很早就跨入充電椿領域，有各種系統整合方案，可以因應客戶需求。

儘管IC缺料問題衝擊全球車廠生產，電動車銷售進入高成長期，帶動台達電電動車相關業務表現亮眼，2021年電動車相關營收較去年成長約90%，優於公司預估，雖然受到車廠缺料造成庫存，且運費增加等不利因素影響，2021年毛利率有些下降，虧損亦增加一些，台達電預估，2022年電動車預期可成長40%到50%，如果料況能夠改善，可以提早達到損益兩平目標。

台達電執行長鄭平表示，電動車是台達電選定成長領域，公司投資很多人力物力，經過許多年努力已看到成果，電動車部門每年都是40%到50%成長，我們跟全世界大車廠都有長期合作關係，我們很期待電動車以後發展，希望2022年起，台達電能從Powered By Delta變成Driven By Delta(驅動馬達系統由台達電供應)。(5-4)