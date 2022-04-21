華夏科技大學與財團法人世界環境教科文基金會20日簽訂合作意向書，期許未來一起共同推動推廣ESG輔導認證合作。華夏科技大學校長陳錫圭指出，高等教育深耕計畫是為落實發展學校特色，持續強化大學能量同時解決社會議題。期盼透過與世界環境教科文基金會合作協議，讓雙方未來在華夏文化的國際交流或是活動上，都能更加順利的完成，扮演推動永續發展的角色。

華夏科技大學副校長蘇聖珠表示，華夏USR計畫團隊，以學校專業實務教學能量，結合在地滇緬特色，五年來深耕中和南勢角社區善盡社會責任，建置機器人格鬥培育基地、虛實整合智慧教室、樂活創生實驗基地、多元文化共學中心等提供社區與在地產學共創，透過校園特色場域導覽解說，展現華夏在SDGs環境永續、文化永續等方面的成果。

基金會董事長溫燕嬌表示，合作將共同架構在ESG (Environmental Social and Corporate Governance)「環境、社會和治理原則」不同層面上的問題納入考量，期結合世界環境教科文基金會种衍乾策略長說明的「ESG之發展與合作利益」，李保志架構長規劃出「南勢角華夏未來學校」的願景與整體架構，協助企業與個人啟動系統性學習架構，同時與荷蘭、中國締結學程開課，可更加有效地整合資源邁向國際，期待未來攜手運作華夏文化開創未來永續價值新局。

簽約儀式由華夏科技大學校長陳錫圭與副校長率領一級主管教務長、研發長、總務長、通識教育中心主任、USR團隊與財團法人世界環境教科文基金會溫燕嬌董事長簽署ESG輔導認證合作協定。