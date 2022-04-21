香港特首唯一候選人李家超的YouTube競選頻道20日突然遭關閉停用，大陸全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，有心服務國家及香港者，不會受制裁影響，更加確保是「貨真價實的愛國者」。

李家超競選辦主任譚耀宗指出，20日早收到Google通知被停止帳戶，涉嫌違反出口及制裁政策，無法還原，對此感到遺憾，他批評此舉「毫無道理」。YouTube所屬的Google發言人表示，Google需遵守美國相關制裁的法律，並根據服務條款執行相關政策。

據香港01報導，針對上述事件，劉兆佳表示，面對美國無理制裁，大陸國家不會坐視不理，香港要跟大陸聯手制定反制方案，例如已在大陸實施的全國性法律《反外國制裁法》，是否有需要在香港立法實施。大陸全國人大常委會原定去年8月表決，將《反制裁法》納入《香港基本法》附件三，但在最後關頭煞停，當時有傳金融機構及中資高層直接向北京遊說。

而對於問責高官要承受被制裁風險，甚至累及家人，是否減低有能之士加入來屆港府的意願呢？劉兆佳表示，香港官員無可避免要站在大陸國家這一邊，堅持底線思維，認為有志服務國家和香港人士，都不應受影響，被制裁反而是「愛國者認證」，更加確保是「貨真價實的愛國者」。