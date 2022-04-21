大甲鎮瀾宮預計24日舉行第12屆第1次信徒代表大會，卻在19日才發出開會通知，且通知單上未載明會議中將改選董監事，引發市議員施志昌等人不滿，質疑是否符合改選程序？且會員代表名單是否符合條件資格？民政局表示，法令未硬性規範開會前多少天必須通知，目前信徒代表名單已獲備查。

施志昌表示，他尊重宗教團體開會自由，但鎮瀾宮若要舉辦董監事改選，就應該將其載明在開會通知上；且根據最高檢察署的函文，有民眾向檢方提出檢舉解除所有董事職務，既然鎮瀾宮目前有相關司法程序在進行，就應該停止選舉程序。

施志昌強調，另一個問題就是在於誰有權力參加開會？鎮瀾宮發開會通知給第11屆信徒代表，難道要他們選出第12屆的董監事嗎？究竟第12屆代表的116人有哪些？他們是否都符合捐助章程裡面的資格條件？市府應該公布。

台中市府民政局指出，鎮瀾宮是宗教團體法人，其會議召開不適用人民團體法規定的15天前，其內部規章也沒有此規範，經詢問，有鎮瀾宮信徒代表上午已接到掛號通知開會信，顯示其權益未受到影響，議員的質疑有欠公允。

民政局強調，市府依照宗教團體組織章程審查後，已備查鎮瀾宮信徒代表；對於鎮瀾宮將於24日改選董監事，民政局絕對秉持行政中立且從嚴審查，防範不法，呼籲外界不要抹黑、造謠。

國民黨議員黃健豪也說，台灣是法治國家，若外界對鎮瀾宮的選舉有意見，應透過司法訴訟方式處置，而非以政治力量逼迫市府介入，此非民主法治國家精神。