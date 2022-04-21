神基投控（3005）旗下子公司神基科技（Getac）今（21）日宣布與非營利組織One Tree Planted合作，並邀請神基合作夥伴與客戶共同參與「Our Solutions, Your Success」計畫，共同致力籌募資金，支持復育遭受毀滅性森林大火肆虐的生態系統，實踐種植30,000棵樹的目標。

Getac與One Tree Planted所有籌集的資金，將直接運用於One Tree Planted 的全球森林復育專案，以恢復氣候穩定，進而對永續發展產生影響。

神基投控暨神基科技董事長黃明漢表示，Getac透過核心技術研發團隊動能，執行流程創新，提升能源利用效率，並同時推動環保材料普及化，善盡全球環境責任。與One Tree Planted的合作，不僅鼓勵其內外部利害關係人，一同落實環境保護，雙方的合作關係亦與神基秉持減碳的方向一致。神基亦期望藉此激勵社會，在保護地球上扮演積極的角色。

One Tree Planted森林活動經理Ashley Lamontagne亦感謝能獲得像Getac 這樣對熱衷於環境保育的企業的支持。雙方合作共同種植的每一棵樹木，也都會為緩解森林野火與穩定氣候方面，創造長久益處。

Getac持續透過推動綠色製程和使用永續生產材料，來倡導環境保護與碳中和。Getac認為，永續發展的推動，必須與科技自身的核心價值相結合，才能創造最大化的利益，符合利害關係人的期待。以Getac Select解決方案為例，其專為在惡劣和極端環境下運行而設計，對於協助環境保護領域專業人員作業，亦發揮著重要作用。

Getac的解決方案已獲得包含EPEAT、RoHS、REACH規範和ENERGY STARR多項綠色認證，幫助其他全球企業組織於環境層面，帶來正面影響，並同時提高業界標準。Getac期望朝著更具影響力的永續發展方向邁進，並引領其他企業同行。（更多資訊請瀏覽Getac Select 「Our Solutions, Your Success」：https://www.getac.com/intl/getac-select-our-solutions-your-success-earth-day/）