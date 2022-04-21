台中捷運綠線自去年全線開通以來，受惠於軌道經濟發酵，帶動捷運沿線的熱門站點，每坪房價「坐5望6」！其中，位於中捷綠線文華高中站的「冠德文心綻」新成屋，中高樓層每坪成交單價站上5字頭；此外，市府站旁的「理仁奕舍」預售大樓案，每坪單價上看6字頭！

「冠德文心綻」為大台中地區首座捷運共構宅，因鄰近逢甲商圈、新光三越、大遠百等多個商圈，加上陸續動工的洲際漢神百貨以及水湳中央公園等大型建設，進場銷售僅四個多月的時間，銷售率迅速突破5成；其中，中高樓層戶數已多筆成交單價站上5字頭，預期未來高樓層房價將會再創新高。

此外，聯聚建設旗下的理仁建設，在捷運綠線市政府站旁推出「理仁奕舍」，基地位於五期大墩20街，打造自然共生住宅，規劃40-50坪標配型產品，總銷60億元，每坪單價預估60萬元起！

同樣看好台中捷運未來發展的德鑫建設，去年成功整合四維國小站旁、北平路四段一側，打造千坪開發基地，屬於捷運第一排，觀察周圍預售新案開價陸續站上4字頭，加上土地成本創區域新高，市場預估，德鑫未來推案價格將從5字頭起。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析，台中近幾年最夯的地區莫過於七期、水湳、十四期等地區，預售價格持續攀升，帶動周圍區域房價一起齊漲；反觀新成屋擁有即買即住的優勢與相對合理的價格，眼見為憑、亦成為購屋族不錯的選擇；尤其是捷運沿線地區，在交通便利與重大建設的利多下，台中捷運宅價量齊揚的態勢已成為現在進行式。