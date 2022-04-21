27歲的日本新生代女演員伊藤沙莉，日前因演出夯劇《勿說是推理》而打開知名度，人氣不斷攀升，私底下的一舉一動也因此備受矚目。本月12日才因被媒體拍到與大18歲知名編劇蓬萊龍太同進同出而大方認愛的她，近日就被週刊爆出男方疑似劈腿另一名女星，讓外界相當震驚，伊藤沙莉隨後也在社群媒體上發文引起熱烈討論。

伊藤沙莉日前因被媒體拍到與46歲知名編劇蓬萊龍太一同現身熱鬧的澀谷街頭、互動親暱而爆出戀情，隨後她也大方在推特上發文表示「原來被拍到是這種感覺」，更在TAG中強調兩人是相差18歲不是報導中的19歲，以及兩人是互相喜歡才自然在一起，不是報導中所說的男方「單方面」強烈追求，大方認愛的態度獲得眾人讚賞與祝福。但沒想到伊藤沙莉才認愛短短8天，男友蓬萊龍太就傳出劈腿醜聞。

根據日本八卦媒體《週刊文春》的報導，蓬萊龍太在爆出與伊藤沙莉的緋聞前，就被拍到與另一名27歲女星鈴木球予互動親密。報導指稱，蓬萊龍太日前被目擊與鈴木球予及另一名女性聚餐聊到深夜12點，隨後他便跟著鈴木球予一同回家過夜。

而根據知情人爆料，蓬萊龍太與鈴木球予先前因選角及指導演技而拉近關係，至今已相識2年，私底下經常相約喝酒，結束後也疑似會到女方家過夜，但現在他不僅與伊藤沙莉交往中還同居，但他卻不懂避嫌做出一樣的行為，讓眾人懷疑他有劈腿的嫌疑。

對此，蓬萊龍太則回應兩人只是很好的朋友、沒有男女關係，女友伊藤沙莉也知道他會找對方喝酒、到家中過夜，但強調他只在對方家待2小時便離開，沒有喝酒只純粹聊近況，對伊藤沙莉的感情也是以認真的態度在交往，沒有外界所謂的劈腿。鈴木球予則表示，兩人見面每次都是喝完酒回她家續攤，沒有不一樣，意外打臉蓬萊龍太的說法。

伊藤沙莉20日晚間也在推特表示，自己很難針對這件事情發言，就她所知兩人就是很好的朋友，她也很了解蓬萊龍太的為人因此相信他，但也表示是男友太輕率造成雙方的經紀公司困擾，並強調「我不可憐也不是受害者」、「伊藤精神非常好」，希望外界持續給她支持，高EQ的回應男友的醜聞，令粉絲相當心疼。

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