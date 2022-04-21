24歲楊姓男子於4月20日上午與另一名男子騎車雙載遇到警察時加速行駛，警察見其形跡可疑，上前攔查。坐在後座的楊男下車後就打電話給媽媽，在接受警詢時還胡亂報名，電話那端的媽媽聽不下去，要楊男坦承面對。警方詢後，將他依毒品危害防制條例、妨害自由通緝解送高雄地檢與橋頭地院歸案。

楠梓警方表示，當時翠屏派出所員警員在德賢路碰到這兩名年輕男子共騎一輛機車，這部機車還加速要離開該路段。員警直覺有異上攔查，後座男子下車後就開始打給媽媽，員警詢問姓名時，便胡亂報名，員警進一步查證，還是無法確認身分。

此時該男子全身顫抖，員警進而詢問機車駕駛，駕駛稱：「我都叫他阿輝」，男子聽聞，立即回答：「對，我叫阿輝」，直到員警大聲斥責要將兩名男子帶回勤務處所查證身分時，電話那端的媽媽似乎也看不下去兒子的行為，大喊：「你就報給他啦，不要躲了！」

楊男見避無可避，這才報出真實身分，經查，楊姓男子是遭高雄地檢、橋頭地院所發布之毒品、妨害自由通緝在案，於是依法逮捕上銬。全案依毒品危害防制條例、妨害自由通緝解送相關單位歸案。

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