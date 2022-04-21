前役手感低迷的公牛明星前鋒迪羅薩，21日展現谷底反彈的強大韌性，不僅轟進全場最高41分，其中更包含穩住勝局的最後18.2秒切入上籃命中，帶領公牛驚險以114比110擊退地主公鹿，也把首輪戰局扳成1平，接著G3將於23日回到公牛主場進行。

公牛雖在開賽打出9比0，卻被公鹿隨即追上，不過打到上半場快結束前，公牛突然靠著「三巨頭」迪羅薩、拉文與武切維奇火力全開，打出誇張15比4猛攻，上半場結束，公牛取得63比49領先，前役手感低迷的迪羅薩半場就摘17分。

下半場開打，公牛雖在第3節一度擴大領先到18分，公鹿仍靠阿提托康波與米德頓兩大主力帶領，打出誇張15比2猛攻，轉眼縮小落後到3分；但在末節一開始，公牛又打出一波9比0開局，也讓雙方差距回到16分，但公鹿仍未放棄。

儘管波提斯上半場傷退，米德頓也在末節宣告左膝痠痛退場，公鹿仍在最後56.4秒靠著布魯克羅培茲三分打，把比數追成109比112，可是迪羅薩最後18.2秒切入放進，擴大公牛領先到5分，接著阿提托康波進攻犯規，宣告公鹿反撲無效。

公牛除了迪羅薩，武切維奇也拿24分、13籃板，拉文20分，派崔克威廉斯10分、9籃板，卡魯索9分、10助攻；公鹿以阿提托康波33分、18籃板及9助攻的準大三元表現最佳，布魯克羅培茲25分，米德頓18分、8助攻與5籃板，哈勒戴15分。