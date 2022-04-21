YouTuber小玉換臉案首開庭 鞠躬致歉認罪（蔡雯如攝）

百萬訂閱YouTuber 小玉（本名：朱玉宸）利用AI技術DeepFake軟體，將多位名人的臉合成到謎片，新北地院今首度開庭，小玉和莊姓助理在庭上皆認罪，並有意願與119位告訴人調解。

小玉今在律師陪同下，前往開庭。小玉與涉案的莊姓助理在庭上認罪，小玉律師僅提出證券登記閱覽、檢視犯罪所得，並同意進行簡式審判程序。

由於被害人多達百位，法官也當庭裁定下次開庭將通知所有告訴人，告訴人若有意願則另行安排調解時間，並在6月9日開審理庭。

小玉步出法庭時僅表示「在這邊我已經坦承犯行，向被害人致上非常誠摯的歉意，謝謝」，隨後便快步離開法院。

小玉去年7月起透過DeepFake技術，將立委高嘉瑜、高雄市議員黃捷、藝人雞排妹、網紅「白癡公主、奎丁、蕾菈」等名人的臉合成在謎片女優身上，不法牟利約1338萬多元。

檢警去年10月發動搜索，小玉訊後以50萬元交保，但因繳不出交保金，降保為30萬元。新北地檢署今年3月間依涉犯妨害風化、加重誹謗、個資法等罪起訴小玉和搭檔莊男。

★中時新聞網關心您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。

意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。

前二項之文字、圖畫、聲音或影像之附著物及物品，不問屬於犯人與否，沒收之。