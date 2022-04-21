位於土城編定工業區的華南金資產管理股份有限公司廠辦，基地面積2200坪，因廠房建物老舊不敷使用申請都更，新北市政府2017年6月核定，去年12月取得使用執照，成為經濟部工業局開發產業園區申請都更案完工的首例，也是公股金融機構第一個完成的自辦都更案，預計能創造500個就業機會。

新北市都市更新處表示，本案規畫為2棟大樓，分別為12層華南銀行資訊大樓及15層新式工業廠房大樓，並提供273個停車位。此外，本案設計考量整體都市景觀及環境友善等需求，留設845坪的開放空間，同時採銀級綠建築設計，以改善市容，並提供休憩活動及救災作業疏散空間。

都更處指出，目前土城編定工業區內，通過都市更新開發案件已有9件，開發面新約達10公頃，其中除了華南金廠辦已完工，另外中華工程、中華建築經理公司（國泰人壽）、安澤建設及勝仁針織等4案也皆取得建造執照，目前正進行施工的程序。

都更處表示，工業區以都市更新開發的手段，不僅促進土地更合理利用，改善建築安全及整體市容，留設開放空間及公益設施，使開發更具人文環境多元化，也提供更多廠辦空間及產業群聚能量，延續工業區產業機能。