面對連日來本土確診病例暴增，居家隔離、居家照護人數也不斷攀升，不過新北市長侯友宜今天受訪時表示，新北市在10天前，就率先全國開啟居家照護，將輕重症快速分流，10天以來收治了2514個居家照護個案，也有效減輕醫療量能的負擔，因此目前新北市的醫療量能並未因此受到衝擊。

侯友宜補充，新北市除了在分流轉型的過程運作順暢之外，今天也開設了一個新的集中檢疫中心，因為檢疫中心的量能的增加，使後端的醫療量能能夠穩住，不過面對疫情未來的巨浪，侯友宜也說，新北市將會跟大台北地區的醫療網結合，大家一起共同面對未來的考驗。

至於居家隔離流程簡化的議題，衛服部長陳時中表示，開居隔單為地方權責，不會干涉也不需要中央核准，對此，侯友宜則表示，已跟部長交換過意見，也說明流程當中有很多細項，對方完全可以理解也接受到基層的聲音，相信部長也會積極去面對。

而外界也關心侯友宜本身的健康狀況，他表示今天是自我健康監測的最後一天，從第一天開始到目前為止，已經做了4次快篩，到現在為止一切健康狀況都很良好。

最後有關新北市疫調工作由警局偵查隊承攬，造成部分基層刑警額外負擔，侯友宜也向基層致意，同時他也強調一直都有給中央建議，不論是公衛體系還是基層警察的疫調流程，都應該要簡化，甚至居隔方式也要作適度的調整，希望部長能夠了解基層的聲音，大家一起來努力。