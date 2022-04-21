一名人妻向同事自稱「肉食女」，偷吃同部門同事，還傳鹹濕訊息給小王稱「想把你壓制在床上」，甚至將自己內衣照傳給對方觀賞，丈夫事後看到簡訊後驚覺自己戴綠帽提告，但妻子辯兩人只是打嘴砲，還反控丈夫也上網約砲，高雄高分院法官認為，訊息無法證明妻子與男同事有不正當男女交往關係，判決丈夫敗訴。

根據判決書，丈夫向法院控訴，他在103年9月5日與妻子登記結婚，婚後育有未成年子女2人。他在109年3月7日發現妻子以LINE通訊軟體對話給辦公室一名男同事，內容提及「我可以霸道說你的身體只屬於我嗎」、「呵呵想把你壓制在床上吧」、「除非真的那天你對我說，要我離開，你受不了我」、「那公關的成分有包含挑逗你嗎？」讓他當場嚇呆。

事後丈夫又發現，妻子自拍內衣照傳送給男同事觀賞，由此可見妻子與男同事兩人已逾一般男女間之交友關係。且妻子也坦承外遇，簽立切結書聲明放棄小孩撫養權，還坦承至少與男同事發生過2次以上性行為，因此向妻子及小王求償各30萬元。

丈夫還提出證據表示，妻子和閨蜜還吐露外遇床事，妻子傳訊給友人說「在他第一次對我越矩的時候，我明知道他有女友，但最後還是...讓他這樣了」、「沒在包廂啦…就回他家」，閨蜜還反問「你覺得他女友知道你們有發生關係嗎」，妻子還稱「應該不知道」。

但妻子出庭時反駁，因婚後與丈夫常常發生衝突，男同事和她處境相同，兩人經常互相鼓勵與討論子女問題，雙方對話只是玩笑話。而男同事也向法官表示，自己一頭霧水，因為女方早已提及自己離婚，但到2020年3月又說還有婚姻狀態，他覺得兩人處境相同，才會彼此互相加油打氣。

高雄高分院審理時，法官認定小王不知吳女未離婚，且兩人互傳的曖昧訊息，雙方回答時都未積極回應，言詞多有保留，難以當成男女朋友正親密交往時的用語，至於與閨蜜間的對話，僅為女方片面陳述，且她與男方的對話，也無呈現兩人發生關係的跡證，因此判決丈夫敗訴。