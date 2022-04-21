疫情嚴峻，台北市議員應曉薇今邀請暖男歌手古曜威，以及啄木鳥聯盟召集人「林岳龍」共同關心孩童健康，活動主題為「病毒我不怕、我有乾淨小手手」，同時也轉贈萬瓶隨身酒精給全體中正區小學生，也呼籲兒童疫苗政策應盡快決定。

古曜威也在捐贈現場宣導如何進行正確的酒精消毒及洗手步驟「內、外、夾、弓、大、立、腕」，並叮嚀小朋友如有任何的不舒服，要馬上告訴身旁的長輩們，他同時也寫了有注音符號的公開信給全體師生，提醒學童要感謝辛苦的防疫以及醫護人員。

應曉薇表示，疫情嚴峻，國小學童尚未施打疫苗，政策也未確認，對兒童本身及家長都沒有安全感。現在除緊急轉贈防疫隨身酒精1萬瓶先提供給中正區的學童，也將用最快的速度轉贈口罩給全體萬華小學生、老師。

林岳龍表示，面對這次疫情，許多家長十分擔心，尤其是兒童疫苗至今遲遲未備妥，更是令人憂心，現在能做的只能靠自保以及社會大眾一起努力，因此今天的活動十分有意義，希望這份愛能夠延續傳到大安區及文山區。