美國聯合航空（United Airlines）上季營收表現不如預期，且為連續第9季陷入虧損，但受惠於訂票增長，以及乘客似乎願意多付一些錢搭機，該公司預期本季和2022年全年可望實現獲利，為新冠疫情爆發以來頭一遭。受此激勵，聯合航空盤後股價大漲7.6%，報50.05美元。

聯合航空周三公布，第一季營收為75.7億美元，較去年同期成長1倍多，但不及市場預期的76.8億元。與2019年第一季新冠疫情尚未爆發前相比，聯航營收仍然下滑21%。

經調整後每股虧損為4.24美元，較去年同期的每股虧損7.5美元大幅改善，但仍略超出市場預期每股虧損4.22元。

第一季每加侖燃油費為2.88元，遠高於去年同期的1.74美元。

聯合航空表示，在客流增加與票價調漲帶動下，第二季和今年全年可望由虧轉盈，都是疫情爆發以來首見，顯示航空業終於來到了擺脫疫情衝擊的轉折點。上周達美航空發布財報時，亦釋出類似的喜訊。

聯航預估第二季營收可望創下單季新高，營利率估將達到10%，受惠於調漲機票價格抵銷增加的成本，每座位里程單位營收（revenue per available seat mile，TRASM）估將較2019年同期成長17%。

執行長Scott Kirby在談到商務旅行和一般旅遊的訂票情況時表示，在我數十年的職業生涯中，我從未見過需求增長如此強勁。

該公司未提供第二季和全年營收預測的具體數字，在財報發布之前，分析師預估該公司全年每股虧損達2.52美元。