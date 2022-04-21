雲林縣居家確診個案照護流程。（雲林縣府提供）

雲林縣今天（21日）新增確診案例38人！雲林縣衛生局將於25日啟動「在宅居家照護方案」，無症狀感染者或輕症者，經醫院評估沒有高風險危險性適用。

雲林縣前天新增確診人數是8例，昨天14例，今天多達38例，是昨天確診數的1.7倍之多，縣長張麗善將於4點舉行線上記者會說明。

雲林縣衛生局長曾春美表示，配合中央減災及與病毒共存政策，25日啟動無症狀、輕症者的居家確診個案照顧機制。

曾春美表示，雲林縣居家確診個案照護流程是當有確診個案時，衛生局會轉介居家確診個案名單給6大責任醫院，醫院進行視訊評估建議隔離地點為醫院、集檢所、或居家照護。

6大責任醫院的責任區為「臺大雲林分院」負責斗六市、莿桐鄉、林內鄉；「成大斗六分院」負責古坑鄉、大埤鄉、斗南鎮；「雲林基督教醫院」負責西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉；「若瑟醫院」負責虎尾鎮、土庫鎮、元長鄉、褒忠鄉；「中國醫藥大學北港附設醫院」負責北港鎮、水林鄉、口湖鄉；「雲林長庚醫院」負責麥寮鄉、台西鄉、東勢鄉、四湖鄉。

曾春美說，第一階段以6大責任醫院的責任區實施評估和照顧個案，進行居家照護時，醫院提供每天1次視訊諮詢，直到解除為止，雲林縣府也將成立關懷中心協助生活關懷；第二階段當確診個案數醫院無法負荷時，衛星診所再加入照護行列。

曾春美指出，藥事服務方面，透過遠距門診由社區藥局給藥及送藥，在居家照護期間有門診或急診需求，先透過線上診療，一定要就醫的話則由119救護車載送。