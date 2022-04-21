AI 正在改變企業的業務模式，但是營運AI 基礎架構十分複雜、耗時且需大量資源投入。為加速企業導入AI，Red Hat OpenShift現已獲得NVIDIA AI Enterprise 2.0軟體套件認證與支援，而此款端到端雲原生 AI 和資料分析軟體套件可在主流 NVIDIA 認證系統（NVIDIA-Certified Systems）中執行。

整合後的平台將提供 NVIDIA 旗艦級 AI 軟體—NVIDIA AI Enterprise 軟體套件，為運行的 Red Hat OpenShift 進行優化。藉由 NVIDIA AI Enterprise on Red Hat OpenShift，資料科學家和開發人員可以更快速的訓練模型，並將其納入應用程式及進行大規模部署。

NVIDIA 企業與邊緣運算部門副總裁暨總經理 Justin Boitano 表示，企業 AI 採用率目前呈指數級成長，以前所未有的自動化程度和效率改變業務營運模式。NVIDIA AI Enterprise 已通過 Red Hat OpenShift 認證，可透過領先的企業級 Kubernetes 平台提供頂尖 AI 軟體套件。

客戶目前可以在NVIDIA Enterprise AI軟體所支援的NVIDIA認證系統上部署Red Hat OpenShift，或可以選擇先前支援且針對AI工作負載推出的通用高效能運算系統NVIDIA DGX A100，以整合和加速 MLOps生命週期，將資料工程、分析、培訓、軟體開發和推理（inference）等功能納入統一且易於部署的AI基礎架構。此外，Red Hat OpenShift中整合的DevOps和GitOps功能可以協助MLOps加速AI 驅動應用程式持續交付。

透過使用NVIDIA AI Enterprise on Red Hat OpenShift，可與先前發布的Red Hat OpenShift Data Science針對NVIDIA GPUs的支援形成互補。