新北2歲重症童病逝後，中央流行疫情指揮中心放寬就醫交通方式，但仍需依衛生局規劃或指示。立委江啟臣表示，民眾現在遇到的問題是等候期間求助無門，質疑在電話無法接通的情況下，該如何接受衛生局的規劃或指示處理，呼籲應盡快補足應變人力，並建立緊急救護機制，才能讓民眾安心在家度過疫情。

江啟臣在臉書表示，2歲男童染疫死亡後，指揮中心放寬緊急就醫交通方式，但仍以119救護車為原則，在衛生局規劃或指示下才得以改為防疫車隊、同住親友接送或自行前往等方式，但民眾遇到的問題是等候期間求助無門，不論是1922或衛生單位的電話均無法接通，怒批「要民眾如何依衛生局的規劃或指示處理？」

除此之外，江啟臣指出，輕症居家照護陸續上路，但兒童表達能力有限，加上多數家長也無醫療專業，相關病徵恐難及早發現，從而導致延遲就醫的風險，指揮中心應指導家長辨識症狀，就醫等指引也應清楚明確提供，除了減少家長緊張和憂慮外，也能讓每位兒童獲得妥善的照護。

江啟臣說，當民眾面對突如其來的緊急狀況，又難以和衛生單位取得聯繫導致延緩送醫救治時間，恐怕才是憾事發生的原因，呼籲政府儘快補足應變人力和建立緊急救護機制，才能因應未來大量居家隔離和輕症居家照護者，讓民眾可以安心在家，一起度過疫情難關。