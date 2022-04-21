輕症居家照護傳有大樓反彈，高雄巿長陳其邁21日受訪時回應，不管是大樓或社區都應該互相體諒、互相包容、互相協助，現在大家已逐漸能夠理解這個疾病的特性，也許下一個需要服務或幫忙的是你，相信透過溝通能解決。

陳其邁說，新冠肺炎從國外經驗來看，盛行率大概10％到20％，甚至有些國家達到30％，染疫機會其實非常高，這也是Omicron社區化流感化的很重要特徵，換句話說，以後的輕症假如按照30％做估算，大概就會有700萬人。

染疫人口在未來幾個月可能從300萬增加到700萬，每個人都有機會，生活部分非常需要社區或醫療體系能支持。因輕症大概也都在家，吃飯、飲食還有一些民生必須就變得非常重要，仰賴於政府部門或現有生活服務體系能支持。

他說，假如爆發大流行時，市府人力也非常有限，必須和民間合作，所以過去在居家檢疫時，就有外送員送餐，但因為實體貨幣錢拿來拿去，手會汙染到，所以都是用電子支付方式，減少餐盒領取的實體接觸風險。

陳其邁說，不管是大樓或社區，大家都能夠互相體諒、互相包容、互相協助，也能夠彼此支持包容。他認為，大家也逐漸理解這個疾病的特性，也許下一個需要服務或幫忙的是你，所以相信透過溝通方式就可以解決。