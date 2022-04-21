華視新聞嚴重出包，昨以快訊發布「新北市遭共軍導彈擊中」、「總統發布緊急命令」等錯假消息，引發民眾恐慌，朝野立委齊要求重懲華視。民進黨立委林楚茵今（21日）再度痛批，儘管NCC最重可處200萬罰鍰，但華視屬於公廣集團，「左手罰右手，根本不痛不癢！」還是全民埋單。文化部必須研擬改善機制，別讓公廣集團成為化外之民。

林楚茵今（21日）在臉書中表示，身為前媒體人，有些重話還是必須說，雖然NCC表示最重可處200萬罰鍰，但文化部資料顯示，華視最大股東為公視基金會，持有華視83.24％股份（來自政府捐贈），而公視基金會則是依照《公共電視法》第二條成立，其創立基金來自主管機關（文化部）編列，換言之，NCC若對華視裁罰，也是全民埋單。

林楚茵說，錢又不是華視靠自己賺的，試問華視從管理階層到員工，會害怕嗎？會心疼嗎？對於華視來說這些罰鍰，如同左手罰右手，根本不痛不癢！

此外，根據《廣播電視法》第42條，就電視主管機關NCC而言，違反廣電法的電視台，NCC可做警告、罰鍰、停播、吊銷執照4種處分，其中最有效益，各電視台最害怕的懲處就是吊銷執照。

林楚茵說，公廣集團的存在是為彌補商業電視之不足，NCC有可能吊銷執照嗎？有可能停播嗎？主管機關NCC對華視的「嚴重錯誤」有任何政策工具，能讓華視覺得下次不會再犯錯嗎？罰錢不怕又不能停播，華視新聞會害怕犯錯嗎？

林楚茵說，這次誤植跑馬事件，再加上公視誤刪42多萬筆新聞資料畫面，顯示公廣集團管理問題嚴重，而面對這些散漫跟疏失，是到了全民檢討的時候了，該修法就修法，該好好整頓就要大刀闊斧，文化部必須研擬改善機制，別讓公廣集團成為化外之民，犯錯道歉就了事！