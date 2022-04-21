學習語言讓孩子更有能力探索世界，基隆二信中學國中部學生葉泳廷與劉珆妅，從小對英文就非常有天賦與熱情，持續努力學習與練習下，在基隆市一獅盃英語學藝競賽中，分別拿下國中組第一名與第二名佳績。

比賽指導老師．二信中學國中部英文科教師李美芳表示，葉泳廷因父親工作需要長時間使用英文，從小在耳濡目染下產生對英文濃厚興趣，家長也努力栽培他，國小時就有請外籍老師教導，升上國中在班上英文表現可圈可點。

挫折是成長契機！李美芳說，葉泳廷2021年就曾參加比賽，當時表現不如預期，今年則捲土重來，自己建議葉泳廷可以用挫折中讓自我成長做主題，葉泳廷撰寫了「A very special day for me」（對我來說特別的一天），說出自己在國小時，不小心因傷讓棒球隊失分，從失落到重拾自信轉變。

比賽當天，評審聽到葉泳廷非常自然且流利說出過往經歷，非常給予讚賞，在臨場反應環節，葉泳廷也藉著平時累積的豐富英文詞彙，與熟練的文法與時態，，同樣獲得評審好評，一舉奪下比賽冠軍。

李美芳也說，比賽第二名學生劉珆妅，也是從小對英文有濃厚興趣，在課堂表現與英文發音上，都展現出過人天賦，指定題目「The experience of helping others」（一個幫助人的經驗），講述曾在公園協助走失女孩故事，台上表現也獲得評審青睞，最後給與第二名榮耀。

不論指定演說或臨場抽題，都需要學生大量練習，李美芳補充，此次比賽考驗學生英文詞彙量是否足夠，文法與時態能否穩定掌控，葉泳廷與劉珆妅從去年11月開始準備，先在12月基隆市英文比賽獲得佳績，此次比賽再獲好評。