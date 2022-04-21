民進黨台南市第11選區民調出爐。（民進黨台南市黨部提供／曹婷婷台南傳真）

民進黨台南市議員第1、11選區初選民調今天中午出爐，第1選區黨團總召劉米山意外落馬，不少黨內同志都很錯愕，由李宗翰、王宣貿、蔡宗翰、沈家鳳出線；第11選區由尋求連任的郭鴻儀及鄭佳欣和信任湧言會的陳皇宇出線。

台南市第1選區後壁、東山、白河、鹽水、新營、柳營（提名4人，含女性保障1席），包括現任議員李宗翰、劉米山、沈家鳳及新人王宣貿、張豪澤、蔡宗翰6人登記初選，民調結果經加權後，李宗翰為0.2234、王宣貿0.1985、蔡宗翰0.1900、沈家鳳0.0948、劉米山0.1713、張豪澤0.1221。沈家鳳以婦女保障名額篤定提名，爭取連任的劉米山意外落馬，不少黨內同志聞訊都驚呼「怎麼可能？」

第11選區（仁德、歸仁、關廟、龍崎區）民進黨提名3席（含婦女保障1席），現任議員郭鴻儀、鄭佳欣及新人陳皇宇、朱明宏4人登記，民調初選揭曉，由郭鴻儀以0.3886拿下第1，鄭佳欣則為0.2188，湧言會的陳皇宇0.1968，小贏新潮流的朱明宏0.1958。

今晚登場的壓軸民調初選選區為第6、8選區，不少老將都說，民調不到最後一刻揭曉都不能鬆懈。