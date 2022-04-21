爸爸擔心看不到女兒！普丁發動烏克蘭戰爭之後，西方對普丁與其家庭成員都實施制裁，其中也包含了超正大女兒（Maria Vladimirovna Vorontsova），而根據報導，瑪麗亞想要與新歡男友飛往海島度假，度過浪漫的37歲生日，但普丁得知後下令禁足，並加派安保措施，原因是因為怕女兒一飛就不回家了。

根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，「General SVR Telegram」頻道稱，瑪麗亞計畫與她在離婚後的新歡、小4歲的對象納戈爾尼（Yevgeny Nagorny）一同前往海島度假慶生，無奈遭到普丁拒絕。General SVR Telegram是由一名前克里姆林宮情報人士創立，一直以來聲稱了解克宮的消息，同時也是第一個報導普丁患有癌症等嚴重疾病的人。

Vladimir Putin’s daughter Maria Vorontsova ‘stopped from fleeing Russia’ https://t.co/QkuGQhfOns via @newscomauHQ — Peter John Sherlock (@peterjosherlock) April 20, 2022

俄羅斯媒體報導稱，普丁不僅拒絕，還加強了對瑪麗亞的安全保護；根據消息，普丁的大女兒在離開俄羅斯後沒有打算返回，具體原因不知是否與烏克蘭戰爭有關。

瑪麗亞是普丁與前妻柳德米拉（Lyudmila Putina）的女兒，是兒童罕見遺傳疾病、侏儒症、基因遺傳學的專家，同時也是俄羅斯衛生部國家內分泌學研究中心的首席研究員。她曾與一名北約上校的兒子、荷蘭商人法森（Jorrit Joost Faassen）結婚，兩人之間有一個現年8歲的俄荷混血兒子。

Vladimir Putin’s eldest daughter Dr Maria Vorontsova’s marriage reportedly over https://t.co/s8S6XYda9y via @newscomauHQ

Get ya clothes off,let the world treat ya like others. — James James (@JamesJa52359121) March 22, 2022

瑪麗亞喜歡前往歐洲，2019年她被拍到與男友納戈爾尼前往義大利參加朋友的婚禮，當時她似乎懷有身孕。納戈爾尼在遇到瑪麗亞後，得到一份年薪約9萬英鎊（約新台幣343萬元）的工作，同時住在一棟擁有3間臥室、4間浴室、1間儲藏室、圖書館、燃木壁爐與私人露臺的高級安保豪宅中。