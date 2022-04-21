台灣科思創宣布，其祖孫科學營專案與魔法材料學校專案一舉拿下2022美國PR News「多元與包容系列」、「企業內部發想執行的多元與包容專案」，與「非美國企業的社會影響力專案」類別首獎得主，此兩個專案也獲得五項榮譽推薦。台灣科思創總計於28個領域類別中獲得8項獎項(三項首獎與五項榮譽推薦獎)，成為此屆社會影響力獎最大贏家。

科思創全球企業溝通負責人Matthias Poth表示，化學反應不僅僅只會出現在科學裡，也能在人的內心中帶來改變。很開心我們在台灣的祖孫科學營與魔法材料學校榮獲PR News評審團隊的青睞。孩子是我們的未來, 如果我們能透過有趣的方式，讓他們有機會藉由親身參與，進而看到不同族群所表現出的能力，我們便有機會擴大孩子對於多元、平等與包容的接納態度，並為其未來人生的價值觀上帶來重大改變。

PR News社會影響力獎項的評審委員由來自多元、平等、包融和社會公益的各領域專家組成。PR News表示「科思創祖孫科學營」與「科思創魔法材料學校」以其獨特的啟發性，創新性與影響力，獲得評審團隊青睞。 多元與包容是科思創文化中的重要元素，台灣科思創從這個概念發展了兩個系列的企業社會責任活動。第一個系列為針對全台啟聰學校為目標對象的「科思創魔法材料學校」，旨在點燃孩子們對科學好奇的同時，也能透過活動設計，讓不同族群的孩子在過程中認識並尊重彼此的不同，並體會到每個人都有無限的可能。

另一系列則是「科思創祖孫科學營」，旨在拉近祖孫距離並倡導終身學習。在這兩個系列中結合了科思創在科學領域的專知，過去八年間，總計投入320位志工，服務5252人次。