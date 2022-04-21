周玉蔻爆確診 陳時中：各行各業都有「自己要注意」

資深媒體人周玉蔻昨上午至醫院進行PCR檢測，接獲簡訊通知為「陽性」，她立刻向民視《辣新聞》、《寶島聯播網》等節目告假10天。對此，民視也做出回應，表示今天的《辣新聞》將由民視主播何文堯代班，工作人員由分流人力補位，維持正常播出。

周玉蔻今早在臉書發文透露確診，寫道「昨天上午至醫院進行PCR檢測，今天凌晨接獲簡訊通知為『陽性』」。她立即報告《寶島聯播網》及《民視》長官，即日起電台、電視節目請假10天，在家自我監測隔離。電台、電視與她有密切接觸同仁，都將依防疫SOP規定因應。

周玉蔻說，她所主持的網路媒體《放言》辦公室安排清消；住宅大樓公共區域也已展開全面消毒。《放言》所有同仁今天起在家上班，健康自主隔離管理10天。

周玉蔻確診後仍關心上過她節目的來賓、與她接觸過的親友，「最近3天的其他密切接觸者，一早，我已經分別以電話，line及簡訊告知，並對造成友人不便表示歉意。」她最後感謝大家的關心，表示：「我目前身體狀況如常，並無任何不適。接續等待衞生局通知。」

民視得知消息後表示：「攝影棚、化妝室早上已完成環境消毒，並再安排專業清消。今天的「辣新聞」將由民視主播何文堯代班，工作人員由分流人力補位，「辣新聞」維持正常播出。今天開始，民視所有政論節目也請主持人以及來賓一律戴口罩錄影。」