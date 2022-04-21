BRITA也宣布將積極以行動捍衛下一代的無塑海洋。（BRITA提供／林良齊台北傳真）

每年4月22日的「世界地球日」是地表最大型的公民運動之一，今年主題為「投資我們的星球」，倡議大眾、企業及國家落實綠色經濟，共創公平繁榮的未來。響應世界地球日，富邦人壽推動「綠色減法行動」，傳遞落實環保不需大刀闊斧，小行動也能發揮大功效的理念；BRITA也宣布將積極以行動捍衛下一代的無塑海洋。

富邦人壽推動環境永續不遺餘力、關注河川保育和水資源議題，攜手荒野保護協會推動川廢快篩調查，從台中烏溪出發，將陸續於新竹頭前溪和雙北淡水河，串聯在地同仁、荒野保護協會志工、社會大眾籌組公民科學家團隊展開行動，根據「台中烏溪川廢調查報告」發現，河川廢棄物組成以塑膠製品為主高達6成，源頭減塑刻不容緩！鑑此，也規劃於新北、新竹、台中三縣市舉辦七場次淨溪／淨灘活動，藉由活動實地進行環境教育解說，提升參與者對水資源永續的認知，期待參與淨溪的大眾，回歸生活場景後能力行「減塑」，達到更深遠的影響。

為響應世界地球日，BRITA宣布將積極以行動捍衛下一代的無塑海洋，在台發起「淨灘志工日」，也提倡深化孩童的環保教育，力邀具溫暖親子形象的YouTuber彼得爸與蘇姍媽一家出席響應，期待將永續概念向下扎根，傳承乾淨無汙染的地球。BRITA也宣示，未來全球將以四大實際作為著手，透過減少產品的新造塑膠含量、排除過度包裝、運用環保可回收材質、減少碳足跡等行動，每年幫助地球節省約40億支寶特瓶。也將在第三季啟動永續回收濾芯行動。