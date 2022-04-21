唐山封控管理再起，鋼鐵需求前景再度受到擔憂，分析師雖認為台系反而是長線利多，但外資賣超賣不停，鋼鐵股持續有壓力，周四類指翻紅後繼無力，午後下跌逾1%，彰源(2030)、大成鋼(2027)、運錩(2069)、世紀鋼(9958)、東和鋼鐵(2006)、中鴻(2014)等個股均持續走跌。

整體族群普遍遭三大法人調節，大成鋼、彰源遭外資連日賣超，大國鋼(8415)、中鴻獲外資回補，但內資則反向賣超，造成土洋法人窘境，拖累股價行情。

大陸鋼鐵重鎮河北省唐山疫情復燃，原本自3月下旬實施封控，直到4月11日結束，為期20天，期間部分生產暫停。但剛解除全市封控短短一周後，本周再度宣布針對17個地區實施全域封控管理，並開展全員核酸檢測，暫定封控3天，解除時間另行通知。唐山約占大陸鋼鐵產量的13%，封城措施恐使鋼鐵業者被迫減產，預估將再度引發對鋼鐵產量的擔憂。需求方面，基於大陸房地產銷售惡化，加上烏俄戰爭，引發鋼鐵需求下滑憂慮。大陸官方政策也壓抑鐵礦砂價格，大陸國家發改委19日強調，今年仍將持續展開大陸粗鋼產量壓減工作。

S&P Global根據粗鋼產量、淨出口和鋼材庫存計算顯示，3月大陸粗鋼消費量年減3.8%至7229萬噸。

本土分析師則認為，大陸唐山封控及削減粗鋼產量，對台系鋼鐵廠長線反倒是利多，後續仍聚焦在俄烏戰況，若戰爭不停，則原物料報價走揚趨勢短期不易反轉，拉回整理仍有望續攻。

展望鋼市，大陸持續減產，加上各國無新增產能，俄烏地區供給減少，在供給端將相對吃緊，而在需求部分，由於景氣持續擴張、基礎建設持續推動，整體而言，未來鋼價將呈現易漲難跌。