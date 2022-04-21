大陸正值春耕時節，但據美媒報導，東北三省包括產糧大省吉林省，近期因封城與清零措施使得農民面臨返鄉困難、種子短缺及肥料漲價等困境。部分觀察人士說，農耕工作若因防疫而持續受阻，大陸今年恐鬧糧荒，尤其俄烏開戰後，原從烏克蘭進口的大麥和玉米供給有可能大減。但也有學者認為，中共視糧安為國安，因此春耕短期受阻對長期糧安的衝擊有限。

根據VOA美國之音引述位於吉林省長春市九台區一家農場內，因議題敏感而不願意透露全名的王姓員工表示，他所在的農場主要種植玉米，但受疫情影響，「目前肥料和種子確實出現短缺問題，（農業機具用）燃料也變貴許多。」

據大陸國家統計局去年12月初統計顯示，東北三省2021全年產近1.5萬噸糧食，佔全大陸產量2成以上。如果東北地區春耕受到耽誤，也嚴重衝擊大陸今年糧安。

另綜合吉林省衛生健康委及新華社統計，吉林省自3月以來所累計確診病例超過6萬人，導致吉林省部分農民工一度滯留長春等城市無法返鄉務農，且截至3月底，據統計約有1／3農民沒有足夠的肥料可用。

為此，吉林省農業農村廳4月初陸續發布緊急方案，包括集中轉送農民返鄉。根據調度統計至4月10日，已有近9.5萬人順利返鄉。另據該廳於12日記者會發布統計，截至4月10日，吉林省種子、化肥、農藥到位率已回到往年水準。