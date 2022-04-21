華新股價飆漲，凱基台北連續兩天出手都很大手筆。（翻攝元大看盤軟體）

「隔日沖大戶」凱基哥再度現蹤！華新受惠第一季EPS達1.11元、年增102.77％，近期股價飆漲逾5成，這幾天吸引凱基台北券商據點進場，19日暴買3.6萬後，昨（20）日立馬倒貨2.7萬張，而長榮昨也遭凱基哥提款6千張居首位。有網友表示，不爽籌碼被凱基台北買走，打算43.5元開始進場放空、44-45元再陸續加空，其他人紛紛勸告「去年長榮怎麼玩的你們都忘了喔」、「焦家的你敢空...小心變燃料」、「在大浪前逆勢而行，下場就是被沖走，死無全屍」。

華新第一季EPS倍增至1.11元，5月可能再度調漲不鏽鋼內外銷報價，19日股價再度強攻至漲停42.75元，大漲3.85元，成交量仍高達18萬張，當天擅長隔日沖或隔兩日沖的「凱基台北」狂掃貨36564張，等同瘋狂吃下20%籌碼，不過周三（20日）就反手砍掉27179張。值得留意的是，外資和投資連袂站在買方，分別大買21745張、5647張。

華新這一波從12日發動攻勢，當天股價低點29.05元，至今（21）日盤中高點46.05元，短短8個交易日飆漲逾58.5%，截至下午1點4分，下跌2.87%至44元；與此同時（至20日止），散戶融券空單大增17,154張，而融資則增加16,329張，資券張數勢均力敵。

PTT股板網友發文表示，華新短線漲多乖離過大就是最大的利空，19日成交量18萬張，光是凱基台北哥就買了20%，加上前面四根暴漲的主力外資已經開始獲利了結，若凱基台北還有聖主摩根士丹利無情倒貨，他要43.5開始進場空，44-45再陸續加空，47再漲停一根算他輸，40以下分批停利（空回五日線）。

此篇發文，引發不少網友留言回應，「凱基台北都秀雞肉 勇者你繼續空」、「凱基台北自己硬鎖 其他主力沒跟還小出貨 隔天再開高可能把剩下的貨倒出來」、「4/15有個38空的已經飛在天上了 祝你好運」、「挺你 有種再狙擊一次鎖漲停」、「有單給推 不過成功或成仁要看結果QQ」、「凱基不一定隔日沖喔，有時候隔兩日沖，隔三日沖也是有的」。

但也有不少好心網友勸告，「會被嘎 可能要小心一點」、「凱北跟焦師傅你自己挑一個」、「焦師傅教你股票哲學 記得乖乖回補」、「焦家的別去空啦，打不過外資跟公司派的…」、「不要空強勢股」、「邏輯是對的 但放在這支我不敢空 勇者給尊重」、「現在狀況不容易複製去年長榮，何況航運有超額eps的夢」、「融券大增9000張欸…不軋空軍軋誰阿」、「小心多空雙巴」。