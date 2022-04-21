台積電亞利桑那州新廠持續召募大量人才，官網的求職頁面上列出多筆徵才資訊，從技術員、工程師甚至主管職都有，而從台灣召募過去的人員，資格是高中職以上畢業，無經驗也可以，但多益成績需要達800分以上。

台積電的官網有數十筆工作地點位在亞利桑那州的職缺，工作內容涵蓋技術員、工程師、設備主管甚至是全球產業鏈專家等，不僅如此，台積電也在台灣徵求願意派駐至美國亞利桑那州FAB21新廠的技術員，預計在今年年底前赴美，派任時間約2年左右。

台積電明確寫下徵才條件，為高中職以上畢業者，無經驗也可，多益成績要達800分以上，能在全英語環境下執行職務，有半導體廠經驗者尤佳。員工赴美期間，台積電也會提供住宿、當地交通與返鄉探親交通補助。

值得一提的是，該職位的內容主要負責機台操作、產品檢驗及設備異常問題反應，錄取後需要先在竹科、中科或南科上班，之後才會赴美。在台期間，工作時間以四班二輪制為主，美國派任期間，則是四三輪或二二輪，會依公司政策決定，且無論在台灣或美國期間，都需要願意配合任務需求加班，並輪值日班與夜班。