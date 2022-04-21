台灣逐步走向與病毒共存，但許多配套措施仍嫌不足，前民進黨立委沈富雄表示，既然決定要和病毒共存，就表示公衛已走到盡頭，認為疫情指揮中心現階段要做好8件事，如開足專責病床、備足口服藥、剔除擾民的防疫措施、整頓居家隔離的亂象、簡化防疫流程、不要無端誇大疫情嚴重性、正確預告未來的可能確診數及提高疫苗覆蓋率，並批評疫情指揮官陳時中將帥無能，累死一線小兵。

沈富雄今（21）日於個人臉書指出，新冠肺炎流行至今，全球受到病毒肆虐，大家都已接受或默認要與病毒共存，這已不是公衛或醫療問題，而是治理的問題，既然要和病毒共存，就表示公衛已走到盡頭，可以出場了，因為現在多數的確診者有99.5%都是無症狀或輕症，只有千分之五的人需要醫療照護，「這也不是什麼大不了的醫療問題，對台灣醫界不算挑戰」。

沈富雄認為，當前指揮中心應該要做8件事，如開足專責病床、備足口服藥、剔除擾民而無績效的防疫措施（如小巨蛋操場的實聯制）、整頓居家隔離的亂象，不能有雙標或甚至多標、簡化所有流程、不要無端誇大新冠肺炎的嚴重性、正確預告未來的可能確診數及提高疫苗覆蓋率。

沈富雄以新加坡為例表示，疫情最高峰時，7日平均確診數為全人口的0.322%，以台灣總人口2300萬去換算，大約有7.4萬人會確診，打對折也有3.7萬，香港、韓國疫情高峰時，數字則是3.7萬的3倍多，「數字很驚人，但沒什麼好怕的」，提醒指揮中心正確預告未來的可能確診數。

最後沈富雄說，他的建議頂多算醫療行政，非醫療問題，大酸指揮官陳時中將帥無能，累死一線小兵，嚇壞全國人民，「這樣下去，怎有資格當首都市長？」