朱明宏（前左）檢舉陳皇宇詐領健保費。（本報資料照片）

民進黨台南市議員第11選區初選民調今天中午出爐，首次參與初選的新人朱明宏及陳皇宇民調結果差距不到0.1％，朱明宏為0.1958，陳皇宇為0.1968，由於支持率差距過小，朱明宏表示，將向黨中央提出複查。

第11選區南關線（仁德、歸仁、關廟、龍崎區）提名3席（含婦女保障1席），現任議員郭鴻儀、鄭佳欣及新人陳皇宇、朱明宏4人登記，民調初選揭曉，由郭鴻儀以0.3886拿下第1，鄭佳欣則為0.2188，湧言會的陳皇宇0.1968，小贏新潮流的朱明宏0.1958。

朱明宏表示，今天的結果顯示自己努力得還不夠，但因為跟另名出線新人陳皇宇只差0.1％，團隊也決定向中央黨部提出複查，希望所有支持者靜待，並尊重最後的複查結果。

陳皇宇為湧言會立委王定宇力挺，朱明宏則由新潮流立委林宜瑾全力輔選，2人初選競爭激烈，上周，朱明宏到台南市黨部遞交陳情書，質疑陳皇宇曾涉及詐領健保費案，如順利出線代表參選，形象恐有損民進黨，陳皇宇也隨即回擊，控告朱明宏毀謗。