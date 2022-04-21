土+2969續創新高！新北破千例最多 另增89境外移入

新冠肺炎疫情再創新高，國內今新增2969例本土個案、89例境外移入個案，合計共3058例。本土疫情中，又以新北單日確診上千例居多，另國內今日新增6名中症個案，都有慢性病史。對於5月底是否會達到疫情高峰，指揮官陳時中表示，從其他國家的經驗看來，達到高峰約需1、2個月不等，台灣大概也是差不多是那樣的情形。

今日2969例本土個案分布於21縣市，前5大縣市為新北市1000例、台北市663例、桃園市414例、基隆市216例、台中市139例。其餘則是花蓮縣92例、高雄市82例、宜蘭縣80例、雲林縣42例，新竹縣38例、彰化縣37例、新竹市及台南市各34例、屏東縣32例，台東縣22例、苗栗縣19例、南投縣10例、嘉義市6例、嘉義縣5例、澎湖縣及連江縣各2例。

同時，國內今新增6例中症個案、重症死亡個案無新增。陳時中說，6名中症個案都是50歲以上，有3男3女，主要是血氧濃度偏低，有慢性病史，目前都在住院中。今年以來，國內1萬5544名本土個案中，有1萬5482名輕症、無症狀個案（佔99.6%），另有57名中症（0.37%）、5名重症個案（0.03%）。截至目前，國內共累計4萬3243例確診、204例移空號、856例死亡。

境外移入個案方面，新增89例，分別自越南（5例），菲律賓（2例），加拿大、美國、印尼及日本（各1例）移入，另78例調查中。另昨日公布的本土個案（案38117及案40265），經疫調後分別改判為馬來西亞及帛琉境外移入病例。