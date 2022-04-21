迎接4/22世界地球日，HAPPY GO 強力號召卡友響應發票無紙化行動，一起減碳愛地球。卡友首次於HAPPY GO App綁定財政部發票手機條碼可獲得HAPPY GO點數50點，每月再提供點數加碼抽獎活動，存越多雲端發票中獎機會越高，希望透過點數經濟大力推廣，邀請全台灣千萬卡友一起為地球永續盡一份心力。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示，近年來，全球氣候變遷和極端氣候頻傳，各國政府致力減少碳排放，HAPPY GO承諾企業永續發展責任也刻不容緩，自去年升級App推出雲端發票綁定功能，吸引不少卡友使用，至今已累計減省上億張紙本發票的印製，相當於減少上萬棵樹木的砍伐。HAPPY GO全台的卡友超過一千萬人，選在世界地球日前夕強力號召卡友，並以綁定送HAPPY GO點數推廣，期待年底前可吸引100～150萬卡友一起響應，為地球永續共同盡一份心力。HAPPY GO提醒卡友，綁定雲端發票不僅每月可透過App自動對獎，還可省下整理紙本發票時間並自動記錄消費明細，財政部每期還有雲端發票專屬獎，中獎機會比紙本發票更高。以過去一年的資料來看，透過自動對獎功能就曾有會員中過一千萬元的頭獎，雲端發票專屬獎更開出總獎金超過8,800萬元。即日起，HAPPY GO App會員首次綁定「財政部發票手機條碼」可獲得50點，每月再提供存雲端發票加碼獎。本月祭出存發票獨享抽萬點的發票任務，存1張發票即可抽10點，存滿100張可抽1萬點，存越多中獎機會越高。

此外，歡慶母親節，5/10以前於全台遠東百貨、遠東SOGO消費並存入雲端發票，就有機會到板橋大遠百樂高R授權專賣店體驗全台首座樂高馬賽克快照機，邀媽媽或女兒一起拍照可免費獲得即拍即拿的專屬樂高個人頭像盒組（市價4,399元），絕對是一份特別的母親節紀念。梁錦琳也呼籲卡友，疫情帶動新經濟也帶出新常態，觀察到社福團體過往仰賴的實體通路門市零錢捐和發票捐，也因疫情民眾轉變消費習慣受到連帶影響。所以HAPPY GO App也推出捐贈發票的升版功能，目前已有上萬名的愛心卡友捐出超過40萬張發票。鼓勵更多卡友一起滑動指尖做愛心，綁定發票後選擇「發票捐贈」並勾選要捐贈的發票和公益團體後，就可完成捐贈程序，為認同的公益團體注入更多愛心的及時雨。目前HAPPY GO的公益平台共有包括唐氏症、喜憨兒、麥當勞叔叔之家、瑞信兒童醫療、台灣世界展望會、伊甸、聯合勸募、兒童福利聯盟、家扶等九大公益團體。綁定發票手機條碼的操作方式很簡單，只要開啟HAPPY GOＡpp於首頁點選下方條碼選擇立即綁定，直接輸入財政部手機條碼即可成功綁定，若尚未申請財政部發票手機條碼的用戶，也可透過HAPPY GO App申請，按下我要申請財政部發票手機條碼，直接手機及E-mail驗證即可線上申辦。