近來金融股受到美台進入升息循環利多激勵，法人買盤齊頭進駐，推升金融類股指數一度刷32年新高，然而隨著金融股攀升高點，外資開始逢高調節賣壓湧現，金融類股指數連日下挫，今（21）日指數跌逾1.1％，為盤面最弱勢的族群，周線也出現連2根長黑棒。

上市金融股今天以華南金及兆豐金二大泛官股金控表現最弱勢，跌幅都超過2％，其次臺企銀、聯邦銀、台新金、中信金、三商壽、中信金、新光金、開發金、台中銀。王道銀行、第一金、玉山金、上海商銀、國泰金、合庫金及高雄銀等10多檔個股，跌幅都在1％以上，整體表現疲工。

三商壽投資收益失利，今年第一季意外出現每股虧損1.22元的情況，引發今天股價下跌，外資也出現調節。

據統計，外資20日賣超新光金1.4萬餘張最多，另元大金、開發金、臺企銀等賣超也在七、八千張以上，永豐金及台中銀各四千多張，國泰金、合庫金、華南金及三商壽等，都遭到賣超一、二千張。