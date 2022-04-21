本土確診個案屢創新高，已連續多日破千例。前民進黨立委沈富雄今(21日)中午在臉書開轟，稱這個病已經不是公衛或醫療問題，而是治理問題，「將帥（指揮官）無能，累死一線小兵，嚇壞全國人民，這樣下去，怎有資格當首都市長？」

沈富雄在臉書分析，既要「共存」，表示「公衛」已經走到盡頭，可以「出場」了，這個病確診者的99.5%是無症或輕症，只有5/1000需要醫療照護，這也不是什麼大不了的醫療問題，對台灣醫界不算挑戰！

沈富雄列出當前中央疫情管控中心應該做的事，包含開足專責病床、備足口服藥、剔除擾民而無績效的防疫措施（如小巨蛋操場的實聯制）、整頓居家隔離的亂象，不能有雙標或甚至多標、簡化所有流程（包括公文、PCR、救護車…）、不要無端誇大此病的嚴重性、正確預告未來的可能確診數、提高疫苗覆蓋率。

沈富雄分析，其實上述頂多只能算是醫療行政，不是醫療問題，「將帥（指揮官）無能，累死一線小兵，嚇壞全國人民，這樣下去，怎有資格當首都市長？

此篇文章曝光後，引發網友熱議，有人認為「策略方向明確落實，不要讓百姓活在恐懼的當下」、「慌亂城市中，他忠於自我喔」、「醫療就回歸醫療專業，可嘆的是現今的執政著都把它政治化」、「中央應該來跟大老請益，大老ㄧ路以來都提早說對了」、「一切等選舉完，這就是執政黨」。