電視面板報價跳水，4月下旬各尺寸面板價格平均重挫5％，跌幅再度擴大、且遜於市場預期，外資圈示警聲浪再起，摩根士丹利、美銀證券對友達（2409）、群創（3481）後市極保守以對，推測合理股價最低分別下探14與12.4元。

各尺寸電視面板4月下旬平均跌幅高達5％，以個別尺寸區分，75吋、65吋面板各跌了4％與7％，55吋跌2％、43吋跌7％、32吋跌5％；加計4月上半月的報價表現，面板價格全月重挫6％，比預期更為疲弱。

摩根士丹利證券指出，電視面板價格出現如此嚴重跌勢，主要原因是電視品牌廠考量地緣政治風險、通膨壓力，以及高漲的物流成本，對終端需求看法變得保守，因而降低對面板採購量。隨電視面板價格無法保持3月水準，大摩預期，電視面板第二季單位售價將季減中個位數幅度，影響所及，研判台灣面板製造商本季的營業利益率可能降至損益兩平點。

摩根士丹利指出，因面板出貨量、單位售價於第二季均可能再下滑，對群創而言，很可能拖累當季營業利益率至僅能勉強損平，不及市場當前共識的5～6％水準；友達營業利益率也不太可能有市場目前估計的近6％，而是同樣降至勉強損平位置。換言之，未來幾個月時間內，低迷的產業動能將持續對面板雙虎股價造成壓力。