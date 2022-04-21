澎湃新聞報導，上海市人民政府新聞辦公室21日疫情防控工作新聞發布會，市衛生健康委一級巡視員吳乾渝表示，對於不能排除新冠病毒感染但需要緊急救治或入院治療的急危重症患者，有關醫療機構要在急診搶救室、手術室、病房合理設置緩衝區，在積極搶救的同時開展快速核酸檢測和抗原檢測，排除新冠後再轉入普通病房。市急救中心安排急救車輛要優先保障急危重症患者、孕產婦和新生兒轉運救治需求。

吳乾渝指出，為保障疫情期間患者得到及時有效的醫療服務，市防控辦前天下發了《關於疫情防控期間上海市民就醫流程的通知》，進一步明確了各級醫療機構、急救中心等單位不得以查驗核酸陰性證明作為就醫、轉送病人和接診的限制。

吳乾渝稱，現在醫療機構、急救中心都不允許以查驗核酸陰性證明作為接診限制，至於如何保證及時救治的同時，做好院內的防疫管理？各級醫療機構要嚴格執行首診負責制和急危重症搶救制度，不得推諉或延誤治療。

各級醫療機構要做好日常的院感防控，指導醫務人員、工勤人員等嚴格按照規範做好個人防護，加強院感管理。確保急診、發熱門診、血透（洗腎）室、重症監護室、產科、新生兒科等科室不停診，將對其他門診和住院服務產生的影響減到最小，基本醫療服務不中斷。

醫療機構如發現有陽性感染者，在醫療救治的同時，第一時間報告疾控部門，在疾控部門指導下開展流調，及時排查風險人員，按規範開展環境消殺，符合條件後立即開診。

近期，上海疫情形勢嚴峻複雜，醫療機構發現陽性感染的風險高，對正常門急診服務帶來了較大的影響，也給患者就醫造成了不便，各醫療機構要克服困難，在做好防疫的同時，保證正常的診療服務。

上海市人民政府新聞辦公室21日疫情防控工作新聞發布會，邀請吳乾渝、市郵政管理局副局長余洪偉、崇明區副區長張秩通、上海中醫藥大學附屬龍華醫院院長陳躍來介紹情況。