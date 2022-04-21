一名葉姓男子趁著外送湯麵到一名心智不足的女客人家中時，見四下無人，竟強行對女方脫衣後指侵，但葉男當時慾火中燒，想更進一步壓女方在地上性侵，卻遭女方猛打生殖器才停止，葉男事後辯稱女方向他要錢，他也拿600元給她，因此屬於性交易，但一審法官仍依強制性交罪判刑7年；事後葉男與檢方均上訴，二審即使葉男當庭和解並道歉，也獲得女方原諒，但法官仍予以駁回，可上訴。

根據判決書，葉姓男子於109年7月騎車送麵湯至A女位在南投住處時，在A女住處廚房內，強行以單手搭住她肩膀，另1隻手伸進內褲內，以並進行指侵。接著又掀開女方之上衣及內衣，吸吮她的胸部繼續指侵。

但女方過程中不斷將葉男推開，但葉男身形高大，女方難以抗拒，隨後葉男想進一步性侵，女方在無計可施下，用力拍打其下體，造成葉男疼痛才停手。

法院一審時，葉男坦承性侵女方，女方也指證歷歷，同時有住家附近監視器畫面為證，最後遭依強制性交罪判刑7年。

但葉男不服上訴，雖然坦承有進行指侵行為，強辯雙方是你情我願，還辯稱案發當日，女方有先向其索討5百元，他答應隔天會給，女方因此同意他進行指侵，事後也有給女方6百元，因此屬於合意性交。

女方否認有葉男索取500元之情事，且一再稱遭侵害過程，曾出手要把葉男打走，但他都打不走，事發後就打電話去警察局，也向警察說，有人把她褲子脫掉，用到她流血，葉男還恐嚇她不能跟別人講。

法官審理後，審酌被告明知A女為心智缺陷之人，為滿足一己性慾，竟對女方強制性交，使女方身心遭受傷害，影響其日後人格發展及身心健全，事後也與A女成立調解並賠償，加上葉男當庭向女方致歉後，A女也願意原諒，因此維持一審原判。