警方統計近2年捷運車廂內性騷擾案共40件。（翻攝畫面）

年約40歲的陳姓男子，為了追求刺激，今年3月中趁捷運車廂人潮較多時伸出狼爪，觸摸女子臀部，3月19日遭其他乘客目睹，熱心民眾先以手機錄影存證，並協助被害人報案，警方調查，陳男已不只一次犯案，經員警調閱車廂畫面取得證據，依性騷擾防治法依法函辦。

警方表示，陳男3月17日，在捷運藍線車廂內，以隨身背包擋住車廂監視器視線，右手環抱當作掩護，並以左手觸摸女乘客手臂，隔2天，陳男穿著相同的服裝，在板南線往頂埔方向，再次以右手觸摸女乘客臀部，當場遭熱心民眾發現，並按下緊急對講機求助。

捷運警察比對資料庫，發現陳男穿著相同樣式的深色外套，趁車廂內人潮擁擠時犯案，並統計近2年來性騷擾案件，車廂內發生40件最多，占性騷擾案件46.5％，其次是大廳層發生23件及電扶梯發生15件。

捷運警察隊規劃8個重點站體守望及車廂巡邏勤務，以防止是類案件發生，並適時主動積極偵辦、加強累犯建檔辨識、建立捷運站務人員緊急影像調閱窗口，以利案件發生時能及時通報處置、保全證據順利偵破。

色狼捷運車廂摸臀 捷警統計每月發生近2件

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