為了建立新的地方學教學模式，新北市立北大高中近期與智紳數位文化事業有限公司簽訂合作備忘錄MOU，希望透過網路平台，建構三峽在地資訊，讓學生變身智慧導覽員。（北大高中提供）

為了建立新的地方學教學模式，新北市立北大高中近期與智紳數位文化事業有限公司簽訂合作備忘錄MOU，希望透過網路平台，建構在地資訊，透過導入社區GIS的課程，讓學生變身智慧導覽員，利用多元圖層、調查資料建立三峽故事脈落，為高中地方學課程開展更多可能性。

北大高中指出，校方今年獲得教育部十二年國民基本教育課程綱要前導學校，其中「地方學」是重要的發展目標，學校除了延續過往績優基礎外，本次與智紳數位簽訂MOU後，將大幅提升地方學的科技應用、產學合作效益。

北大高中表示，校方在新北創新教育加速器計畫3年挹注下，曾與智紳數位共同參加去年聯發科「智在家鄉」數位創新社會競賽，以「青心柑種‧數位創生」的方案，從455隊1800人脫穎而出，獲得優等獎，在先前產學合作的基礎下，簽訂備忘錄將促成彼此緊密的合作關係，進一步發展師生培力課程、產業調查資料庫、社區GIS平台應用、在地數位走讀等計畫。

智紳技術總監張智傑表示，本次與北大高中合作，將由下而上累積在地資料，建構在地網路空間架構和平台，將數位資料留存在地方，進一步串聯教育、觀光、學術研究等協作效益，期盼活化在地社群，並將地方姿勢蒐整、永續利用。

北大高中校長施雅慧表示，作為地方學前導學校，希望用創新的方式展現地方容貌，並研議將相關操作方式推廣給各校，開設多元選修課後建立地方數位資料庫，之後將其轉化應用，希望跳脫傳統地方學印象，迎接地方學2.0來臨，師生也相當期待三峽在地的數位應用成果。