美國10年期實際利率20日一度突破0％，為2020年以來首次轉為正值，此項最新變動對於近期跌勢超乎預期的日圓，有所意義。外商銀行財富管理認為，美債收益率漲幅暫歇，美元兌日圓可能出現顯著修正。美元兌日圓匯率21日盤中在127.82～128.63之間徘徊，多數時間回報價位128.25，StockQ上午盤均價約128.21。

渣打銀行財富管理指出，美元兌日圓在此波漲勢一度觸及129.40的歷史新高，隨後回落至128下方，預計本周可能跌破127.05的陡峭上升趨勢線，接著往支撐位125.90下修。UBS瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）21日最新調整日圓匯率預測區間，今年6、9、12月及明年3月末目標分別為130、126、124及122，短期內市場或將繼續挑戰日本央行維持鴿派的決心。

渣打財富管理分析，20日的國際市場出現美元指數未能突破101，隨後跟著美國10年期公債殖利率從接近3％的趨勢高點，一同回落。整體美國債券收益率居高，可能意味著美元將在下一次5月初的聯準會會議之前盤整。

瑞銀財富管理投資總監辦公室則認為，日圓迅速走軟引起了多名日本官員的關注。日本財務大臣鈴木俊一和央行行長黑田東彥對日圓過度疲軟引起的負面影響表達了擔憂。

然而，貨幣市場意識到單靠官員的口頭干預，無法扭轉匯率的趨勢，除非貨幣政策出現根本性轉變，否則日圓仍會承壓，轉以扭轉貶勢。因此，瑞銀認為，日本央行下周四（4/28）將召開貨幣政策會議，這是政策制定者對當前日圓跌勢表達看法的機會，不排除日本央行會收緊政策，允許10年期國債收益率上升，或改用5年期、而不是 10年期國債收益率作為錨定目標。

根據對美、日國債收益率和匯率的歷史敏感性，如果日本10年期國債收益率上漲20～30個基點，應會令日圓穩定起來甚至回升2～3日圓。