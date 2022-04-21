物價上漲，連吃飯都變貴！台北市有團膳業者提供中小學生「次級菜」，還有廠商揚言，若不調漲午餐費，將不再提供雞腿，議員呼籲為了維持校園午餐供餐品質及業者供膳合理利潤，市府應補助差額，並調高弱勢學童寒暑假午餐補助。台北教育局拍板，從今年暑假起，弱勢學童補助從1餐50元提升至65元。

北市自2009年起補助經濟弱勢學童午餐，對象包括低、中低收入戶、家庭突遭變故的學生以及導師認定有餐費需求者，學期中有學校的營養午餐，寒暑假則是發午餐補助。北市中小學生1餐的補助是50元，高中職則是55元，去年北市共有1.5萬名學生受惠。

但北市議員吳沛憶發現，近年有好幾個縣市紛紛調漲弱勢學童的午餐補助。她舉例，嘉義市從2021年7月開始，將午餐券金額由每餐50元調整70元；高雄市則是透過社會局發放面額70元的安心餐食券，並可透過跟超商的合作方案換取到價值約80元的餐食。

北市議員王欣儀認為，台北市營養午餐平均約56元，高於全國平均，營養午餐費用可能將上探7、80元，許多家長擔心在不久的將來，午餐費可能會逼近百元大關。

王欣儀也說，因營養午餐團膳合約價趕不上物價上漲，廠商只好調整菜色來因應，有團膳業者坦承，只能提供「次級菜」，小朋友勢必會吃得比以前差，也有廠商向學校表示，若不調漲午餐費，將不再提供雞腿，肉品也將改成組合肉，食材成本讓團膳業者吃不消。

王欣儀說，去年台中市長盧秀燕由市府自行投入預算2.6億元為學童營養午餐提供「每餐5元加碼補助」，今年起，國中小學生午餐「水果費」也將從原來6元，加碼補助至10元，她認為，為了維持營養午餐的品質而產生費用上漲的差額，北市應比照台中加碼補助。

對此，教育局副局長陳素慧指出，對於北市一般學生，為使用者付費原則，僅有針對普通蔬菜升級到有機蔬菜的補助差額，不會再額外加碼補助，合約期間內不得任意漲價，下一年才可調整合約，學校午餐菜色由學校午餐委員會審查，當中有家長代表可把關；對於弱勢學生寒暑假午餐補助，她表示，因應物價調整，從今年暑假開始，將補助調高至65元。