昆山地區開始啟動分區復工，散熱廠雙鴻(3324)、建準(2421)及超眾(6230)均已取得出貨許可，雙鴻、建準及超眾亦依規定提出復工申請，隨著上海、蘇州及昆山加速復工，市場認為，停工利空已逐漸淡化，超眾今天盤中股價強攻漲停板，重回百元關卡，雙鴻及建準亦相對抗跌。

上海及昆山分別於3月28日及4月2日封城停工，經過長達兩個多星期封城，繼上海之後，蘇州及昆山也在18日公布產業供應鏈重點企業及關鍵配套企業白名單共1696家，要求蘇州各地保障這些企業物流通暢，雖然散熱廠多仍在等待當地政府復工申請核准，但雙鴻、建準及超眾均已取得出貨許可，隨著上海、蘇州及昆山疫情逐漸趨緩，復工腳步可望加速。

就各廠來看，昆山廠約佔建準及超眾營收約40%到50%，雙鴻約佔20%，由於各廠均已取得出貨許可，只要拿到復工核准即可恢復生產，3家公司均表示，將在未來幾個月趕工出貨，昆山停工對營運的衝擊已逐漸降低。

受到大陸疫情封城停工影響，近期雙鴻、建準及超眾股價非常弱勢，隨著上海、蘇州及昆山加速復工、物流出貨轉趨順暢，市場認為，雙鴻、建準及超眾股價已充分反應停工及產業調整利空，在買盤進場下，超眾今天盤中股價逆勢漲停，重回百元關卡。