高雄一名黃姓男子與女同事握手時，趁機親吻對方手背3秒鐘，讓對方深感受侵犯，因和解破裂，女同事遂報警提告。橋頭地院審結，認黃男性騷擾屬實，判其拘役25日，得易科罰金2萬5千元。可上訴。

判決書指出，黃姓男子在高雄一間車廠工作，2021年3月間與女同事小花（化名）討論完公事後，小花基於禮貌遂伸手向黃男握手，孰料，黃男竟趁隙直接拉起小花的手親吻手背3秒，讓小花深感不舒服。

小花指出，黃男在工作上非常照顧她，因此對黃男無警戒心，或許在普通人標準看來，只是輕微的冒犯，但她認為這就是侵犯，黃男就是無法壓抑衝動才做出這樣的事；小花說，主管知情後一度想大事化小，認為她是整件事中最麻煩的人，她因此事離職，失業半年才找到工作，是因為黃男拒絕和解，她才決定告上法院。

對此，黃男一度不認罪，認為只是想和小花做個朋友，且親吻手背是國際禮儀，事後才在法院審理時認罪。

橋頭地院法官認為，黃男自承想和小花做朋友，顯見親手背非偶然，是出於異性往來互動，遑論親吻帶有個人唾液，對一般成年女性而言，身體任何部位都應不願被不熟的人親吻，縱使國際上有親吻臉頰與手背打招呼的方式，但我國並無此習慣，不能以此作為卸責之詞。

法官指出，且小花事後在主管陪同下，要求黃男道歉，當時黃男自甩巴掌致歉，可知黃男也認為自身行為不妥，故依犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，處拘役25日，得易科罰金2萬5千元。可上訴。