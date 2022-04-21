工業用縫紉機零組件大廠強信-KY去年EPS倍增至2.95元，21日股東會除承認去年財報、通過每股配發現金股利1.80元，並完成修改公司章程等議題，全面改選三席董事及四席獨董。隨後董事會通過綦秉信以皇家國際法人代表續任董事長。

去年大陸紡織成衣業景氣復甦，帶動成衣廠對工業用縫紉機需求強勁，也開始回補零件庫存，帶旺強信線刀具、針位組與自動裝置三大主力產品，去年合併營收17.23億元、營業毛利5.98億元、營業淨利2.42億元、稅前淨利2.40億元、稅後淨利2.01億元，EPS從去年同期倍數增加至2.95元。21日股東會承認去年財報及通過每股配發現金股利1.80元。

強信21日股東會重頭戲是全面改選三席董事及四席獨董，採取提名制，皇家國際法人代表綦秉信及許相仁兩人出任董事、綦秉信胞妹綦桃松則以個人身分出任董事。會計師王錦祥、逢甲大學學院機械與電腦輔助工程系副教授戴國政、律師王建智及曾任慶隆科技總經理蔡嘉培四人出任獨董。

強信表示，儘管俄烏戰爭、海運等變數影響景氣，不過強信對今年營運預期，仍維持樂觀審慎的態度。主因是2021年工業縫紉機行業景氣明確復甦的基礎，終端市場庫存仍在相對低點，加上客戶需求力道強勁，今年穩健成長可期。