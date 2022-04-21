新華網21日報導，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治耶娃20日表示，中國政府有充足政策空間應對經濟下行壓力，有能力提振中國經濟。

新華社報導，喬治耶娃當天在IMF和世界銀行春季會議的一場遠端媒體發布會上說，中國經濟仍保持正增長，盡管因新冠疫情影響面臨下行壓力，但無論是在貨幣政策還是財政政策方面，中國都有充足政策空間。

喬治耶娃認為，中國可以利用政策空間支持最弱勢人群、促進消費，讓消費繁榮給經濟帶來更多活力。

IMF19日發布的最新一期《世界經濟展望報告》顯示，受俄烏衝突影響，2022年全球經濟將增長3.6％，較1月預測值大幅下調0.8個百分點。

喬治耶娃說，俄烏衝突給正從疫情中恢復的全球經濟造成巨大影響，通貨膨脹加速上升、金融環境收緊、債務水準高企以及供應鏈中斷是世界經濟頭頂上的幾朵「烏雲」。

喬治耶娃指出，地緣政治風險可能危及過去幾十年的發展成果，讓各國難以應對氣候變化等全球挑戰。她同時強調，全球經濟一體化帶來了巨大利益，應捍衛全球合作成果，同時糾正增長紅利分配不均等弊端。