為拉近藝術與人們的距離，雍和藝術教育基金會今年開始策劃以「食」為出發點的「跨界生活展覽計劃」，攜手台灣米其林指南活動多年承辦單位的禾陽整合行銷共同策展，借重其創意、餐宴及活動方面的專業，探索藝術與食的多元關係。

「8 Recipes – 藝術x料理跨界展」為「食」系列第一個展演活動，並以3個階段呈現，分別是跨界藝術聯展、美食結合藝術的沉浸式饗宴及藝術環抱的法餐體驗活動，將五感體驗層層堆疊，從中發掘出感性創作的精粹。活動特別邀請曾於巴黎米其林1星「Restaurant Frenchie」歷練的新銳主廚江曜宇，以身為「食藝」創作家的身份合作，將不同故事、理念及情感匯聚在藝術作品當中。

這次展演的第一階段將於即日起至5月15日在雍和台北園區進行藝術家跨界合作聯展，由雍和藝術工廠的駐村藝術家牛俊強、郭慧禪、葉怡利、劉文瑄（Mia）、廖堉安與客座藝術家陳秋瑾和程仁珮一同展出，藝術家們將以各式媒材詮釋「食物」、「人」與「環境」。

第二階段5月20至6月4日規劃將「藝術x料理跨界展」移往位於台北市中心、交通便利的Stage咖啡維度聚所，並於5月20日、5月28日及5月29日舉辦4場「8 Recipes藝術饗宴」。主廚江曜宇融會7位當代藝術家作品理念，設計出7道創意菜單，將藝術作品精神注入美食佳餚，讓蒞臨的貴賓沉浸在不凡的五感體驗；而這次「8 Recipes藝術饗宴」名額有限，預訂可透過Stage [email protected]洽詢或ACCUPASS活動通網頁報名。

主廚江曜宇融會7位當代藝術家作品理念，設計出7道創意菜單，將藝術作品精神帶進料理。（雍和藝術教育基金會提供）

最後階段主辦單位則再將跨界藝術合作範圍擴展至中台灣，6月8日至6月26日部分展品將移至主廚江曜宇在台中創立的L’Atelier par Yao法式餐廳，要將以大自然孕育出的食材，透過巧思及細膩的雙手傳遞他的理念及對美食的堅持。主廚江曜宇藉由與7位當代藝術家個別溝通後，創作出獨有的食譜，一種沒有框架的想像，如同食物在製作過程中，可依據創作者喜好的味道、口感及心情變化，影響比例成分的不同。

然而，與每位藝術家溝通故事及思想激盪後的結晶，都成為主廚創作的靈感泉源，打造這次以藝術料理為主題的沈浸式體驗，盼讓觀者想起聚餐時與人相處當下的真實情感，沈浸在藝術與料理帶來的美好體驗，一起走過後疫情時代。